Facebookbericht over ontvoering kinderen is vals 16 juni 2018

02u28 2

De politie Aalter-Knesselare waarschuwt voor fake news over een ontvoering dat op Facebook een angstpsychose heeft veroorzaakt. "Opgelet voor grijze Fiat Ducato! Ontvoert kinderen... reeds twee meegenomen uit Knesselare en Maldegem! Delen aub!" Dit bericht, met de nodige boze en geschrokken emoticons en ook een voorbeeld van het voertuig, verspreidt zich sinds woensdag in een mum van tijd op de socialenetwerksite Facebook. Duizenden keren werd het bericht door ongeruste mensen gedeeld.





Schrik voor een ontvoerder hoeven kinderen en hun ouders niet te hebben. De politie is dan ook formeel. "Dat bericht klopt niet. Er heeft geen enkele ouder een aangifte gedaan dat zijn kind vermist of ontvoerd zou zijn", stelt politiewoordvoerder John Van Acker. De politie nam ook al contact op met de vrouw die het fake nieuws op Facebook plaatste. "Ze gaf een uitleg die uiteindelijk op niks sloeg." (JEW)