Ereburger Walter Van Ryckeghem (97) overleden 22 maart 2018

Knesselare neemt afscheid van ereburger Walter Van Ryckeghem (97). Hij kreeg die titel in 1984, toen hij 25 jaar voorzitter was van de cultuurraad. Van Ryckeghem was eerst leerkracht en later directeur van de gemeenteschool in de Veldstraat in Knesselare. Hij was ook zeer actief bij de toneelbond De Rederijkerskamer, zowel als voorzitter als regisseur. Hij is meer dan vijftig jaar toneelman gebleven. Vijftig jaar geleden was hij ook de eerste voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad.





De begrafenis van Walter Van Ryckeghem wordt gehouden op zaterdag 24 maart om 11 uur in de Sint-Willibrodruskerk van Knesselare.





