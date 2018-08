Eindelijk extra parking aan Drongengoed NIEUW INITIATIEF MOET SLUIKPARKEERDERS IN GROENE DREVEN TEGENGAAN JOERI SEYMORTIER

30 augustus 2018

02u30 0 Knesselare Er is eindelijk werk gemaakt van een extra parking aan het natuurgebied Drongengoed in Ursel. Nu parkeren de wagens van bezoekers nog te veel in de dreven rond de Drongengoedhoeve. Parkeren kan nu aan de kruising van de Urselseweg met de Drongengoedweg, op de nieuwe parking Pol.

Het parkeerprobleem in en rond het Drongengoed sleept al heel wat jaren aan. Nu is er een nieuwe randparking. Dicht bij de Drongengoedhoeve ligt die nieuwe parking niet, maar er zijn wel leuke wandelroutes zodat je je boswandeling vanaf nu aan de nieuwe parking kan beginnen. "Aan de rand van de Urselseweg, vlak bij de kruising met de Drongengoedweg, kan je nu parkeren op de nieuwe parking die de naam Pol krijgt", zegt schepen Herlinde Trenson (Groep 9910). "Op de plaats van de nieuwe parking stond vroeger het militaire NATO-tankstation P.O.L. Die afkorting staat voor 'Petrol Oil and Lubrifications'. Door onze nieuwe parking Pol te noemen blijft de naam herinneren aan de voormalige bestemming vanuit Defensie. Op de parking is er plaats voor vijftig wagens. Parking Pol moet een stuk van het parkeerprobleem in het Drongengoed oplossen en is tegelijkertijd een nieuwe 'onthaalpoort' tot het Drongengoed."





Politiecontrole

De realisatie van de parking is een samenwerking tussen de gemeente Knesselare, het Agentschap voor Natuur en Bos en Defensie. De parking is nog altijd eigendom van Defensie. Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in concessie in voor het onderhoud en de infrastructuurwerken. De gemeente Knesselare staat dan weer in voor de politiecontrole op het terrein.





De nieuwe parking ligt wel aan de rand van het natuurgebied en niet aan de Drongengoedhoeve, waar de meeste bezoekers toch graag vertoeven. "Vanaf parking Pol kan je perfect het verrassende vliegveldlandschap ontdekken langs het wandelnetwerk", zegt schepen Trenson. "Recent werden twee nieuwe wandelverbindingen rond het vliegveld gerealiseerd, waardoor de wandelbeleving in het gebied opnieuw sterker wordt. Een suggestieroute op de wandelknooppunten brengt je van op de nieuwe parking Pol over de nieuwe wandelverbindingen langs de attractiepunten en mooie natuur rondom het vliegveld. De nieuwe wandelverbindingen liggen tussen de Bogaertstraat, Brugstraat en Blakkeveld. Gemotoriseerd verkeer is op die paden niet toegelaten. Je kan er dus volop genieten van de rust. Vroeger waren er vijf trage wegen die Urseldorp met het Drongengoed verbonden. Nu zijn dat er nog twee, mooi rondom het vliegveld."





De wandelkaart met toeristische info over het Drongengoed is gratis te verkrijgen in het toeristisch infopunt op de Drongengoedhoeve, en in heel wat openbare gebouwen.





Voor meer informatie kan je terecht op www.knesselare.be.