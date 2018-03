Eenrichtingsverkeer in Kloosterstraat 15 maart 2018

Vanaf vandaag tot 23 maart geldt in de Kloosterstraat in Knesselare eenrichtingsverkeer. Er wordt gewerkt ter hoogte van huisnummer 6. Het verkeer komende van De Plaats heeft vrije doorgang langs de werf. Verkeer uit de richting van Oedelem moet omrijden via de Kwadamstraat en de Hellestraat.





(JSA)