Drie auto's botsen op N44 17 mei 2018

02u36 0

Drie wagens zijn gisterennamiddag betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding op de N44 in Knesselare in de richting van Maldegem. Door het ongeval was er heel wat verkeershinder en bleef de linkerrijstrook een tijdlang versperd door de brokstukken. Een inzittende had pijn in de borststreek en werd naar het ziekenhuis gebracht. (JEW)