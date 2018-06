Dochter vrijgesproken, moeder moet kosten betalen 16 juni 2018

02u28 0

Een Nederlandse vrouw uit Knesselare die door haar bloedeigen moeder voor de rechter gesleept werd, is vrijgesproken. Petronella V. stond terecht omdat ze een valse mail verstuurd zou hebben in naam van haar moeder. Ze zou de handtekening nagebootst hebben en tot 4.000 euro overgeschreven hebben. "Alles is met toestemming van mijn moeder gebeurd. Ik vermoed dat ze in financiële nood zit en me daarom probeert te pakken", verdedigde V. zich. De rechtbank gaf de dochter, die tot een half jaar cel riskeerde, nu gelijk. Wat meteen ook betekent dat de moeder de gerechtskosten terug moet betalen.





(OSG)