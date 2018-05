Dochter voor rechter na klacht van eigen moeder 26 mei 2018

02u34 0

Een Nederlandse vrouw uit Knesselare heeft zich gisteren voor de rechter moeten verantwoorden voor valsheid in geschrifte en informaticabedrog na een klacht door haar eigen moeder. Petronella V. had een valse e-mail in naam van haar moeder verstuurd naar de bank om zo online te kunnen bankieren via diens rekening. Met een nagebootste handtekening van haar moeder kon ze ongestoord haar gang gaan en zo 4.000 euro overschrijven. De moeder merkte pas na haar verblijf in Suriname haar geplunderde rekening op. Haar dochter riskeert nu zes maanden cel en 600 euro boete. "Alles is met toestemming van mijn moeder gebeurd. Ik vermoed dat ze nu in financiële nood zit en me daarom probeert te pakken", verdedigde V. zich. Uitspraak op 15 juni. (JEW)