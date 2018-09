Diamant voor Herman en Martha Joeri Seymortier

06 september 2018

16u32 0

Herman De Muynck en Martha De Reu uit de Hemelrijkstraat in Knesselare zijn zestig jaar getrouwd en hebben hun diamanten bruiloft gevierd. Ze leerden elkaar kennen in een café in de Veldstraat in Knesselare. Het diamanten koppel heeft twee kinderen en een kleindochter. Het koppel gaat nog altijd heel graag kaarten, Martha gaat ook graag eens op de koffie.