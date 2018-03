De Stamina draagt 150 jaar geschiedenis mee BRASSERIE BLAAST BEFAAMDE 'POEZENHOEK' NIEUW LEVEN IN JOERI SEYMORTIER

23 maart 2018

02u46 0 Knesselare Bijna 150 jaar geschiedenis draagt het zwarte huis op de hoek van de Urselseweg en de Maldegemseweg in Knesselare met zich mee. Franky Leyseele en Christel De Soete blazen er nieuw leven in met Brasserie De Stamina. "Maar met alle respect voor het rijke verleden van deze plek", klinkt het.

Knesselare is met Brasserie De Stamina een nieuwe horecazaak rijker. De plek is historisch voor het dorp. De nieuwe uitbaters zetten de geschiedenis van het huis dan ook graag in de kijker in hun nieuwe zaak. "De verste geschiedenis van dit huis gaat terug naar eind 1800", vertelt Franky Leyseele. Hij is afkomstig uit het nabijgelegen Beernem, maar steekt graag de provinciegrens over om samen met zijn vrouw Christel aan hun nieuwe droom te beginnen. "Meer dan honderd jaar geleden was deze plaats een centraal punt. Van de Knokkeweg (N44) was toen nog geen sprake. Al het verkeer tussen Aalter en Maldegem, en zelfs het verkeer tussen Gent en Brugge, passeerde door het dorp van Knesselare. In dit pand konden de reizigers overnachten, die de tocht niet in één dag konden doen. We hebben foto's gevonden met het bord 'Hotel Sint-Pieter' aan de gevel. Recht tegenover het pand lag vroeger ook het tramstation van Knesselare. Op de lijn Gent-Brugge reed vroeger de stoomtram, die door de inwoners 't Kamielken genoemd werd. De tram reed tot 1956 door Knesselare. Enkele jaren later zijn ook de sporen weggehaald."





Na de Tweede Wereldoorlog werd het kruispunt van de Urselseweg met de Maldegemseweg een uitgangsbuurt. "Dat werd hier door iedereen De Poezenhoek genoemd. Nog altijd trouwens", zegt Franky. "Sommigen zeggen dat die naam komt door de knappe dochters van de cafébazen. Anderen houden het bij het verhaal dat hier veel wilde katten in de buurt rond liepen. Wij zijn nog altijd op zoek naar de juiste versie (lacht). In dit pand zijn er veel cafés geweest: Vrolijk België bij de familie Hallaert, de Akuna Matata, De Craenepoel, De Poezenhoek, The New Enjoy en De Corner. En nu een nieuw hoofdstuk met De Stamina."





Forellen als specialiteit

De Stamina is niet alleen een café, maar ook brasserie. "We gaan voor de Europese keuken", zegt Christel De Soete. "We hebben snacks en een dagschotel, maar ook ribbetjes, grillades en een vispannetje. De specialiteit zijn de forellen. Ik heb nog een verleden in de Ardennen, en daar heb ik geleerd hoe je die overheerlijk kan klaarmaken. Met boerenham, room en champignons zijn die forellen een delicatesse. In de namiddag zijn er pannenkoeken op grootmoeders wijze."





Brasserie De Stamina is gesloten op maandag en dinsdag. Op weekdagen open vanaf 9.30 uur en in het weekend vanaf 10 uur. De keuken is doorlopend open tot 21.30 uur.