Controle tegen stropers 05 februari 2018

De politiezones Aalter-Knesselare en Maldegem werkten afgelopen weekend samen om stropers bij de kraag te vatten die in de omgeving van het Drongengoedbos actief zouden zijn. De actie kwam er nadat de politie via verschillende kanalen melding kreeg van illegale jagers. Tijdens de avond en nacht controleerde de politie tientallen voertuigen en voerden ze voetpatrouilles uit in het bos. Ze konden uiteindelijk geen stropers aantreffen en hoorden evenmin schoten. "In de nabije toekomst volgen er hoogstwaarschijnlijk nog gelijkaardige acties", klinkt het. (WSG)