Burgemeester ontvangt 70-jarigen (en is zelf bij de jarigen) Joeri Seymortier

21 november 2018

09u56 0 Knesselare Burgemeester Erné De Blaere heeft de zeventigjarigen van Knesselare ontvangen. Hij organiseerde het feest mee, want hij is zelf bij de jarigen.

De organisatoren van het feest waren Erné De Blaere, Liliane Mestdagh en Monique De Vylder. De ontvangst was niet alleen bijzonder voor de burgemeester, maar ook voor de schepenen Sabine Van Wonterghem en Fons De Neve. “Voor ons was het de laatste ontvangst van mensen die hun reünie houden”, zegt Sabine Van Wonterghem. “De afsluiter van een seizoen, een jaar, een legislatuur, en zelfs van de zelfstandige gemeente Knesselare. Het is mooi geweest!”