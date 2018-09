Briljant voor oud-schooldirecteur Ursel Joeri Seymortier

05 september 2018

Remi Van Hooreweghe en Josepha Caboor uit het Hoeksken in Ursel bij Knesselare zijn 65 jaar getrouwd en hebben hun briljanten jubileum gevierd. Ze leerden elkaar destijds kennen toen Remi Josepha hielp met een fietsprobleem in de Kerkstraat in Knesselare. Het briljanten koppel kreeg twee kinderen, en heeft drie kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Josepha was huisvrouw, maar had thuis ook een bank. Remi was onderwijzer in de lagere school van Ursel, en op het einde werd hij daar ook directeur.