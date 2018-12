Brandweer moet even uitrukken voor brand in Hendelstraat Jeroen Desmecht Sam Ooghe

11 december 2018

16u49 0 Knesselare De brandweer van Hulpverleningszone Meetjesland moest dinsdagnamiddag uitrukken voor een brand in de Hendelstraat. Oorzaak van de brand was een ontploffing van een verwarmingsketel in een woning.

Het incident gebeurde rond 15.00 uur in de Hendelstraat in Ursel. Door een ontploffing van een verwarmingsketel was er brand ontstaan in een woning. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het vuur al gedoofd. Bij het incident raakte niemand gewond. Over eventuele schade aan de woning is momenteel niets geweten.