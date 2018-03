Boreas op folkavond 09 maart 2018

't Folk Ursel houdt morgen om 20 uur een concertavond in zaal Katerhoek. In het voorprogramma spelen Martina Diessner en Peter Van Wonterghem van Ultreya een thuismatch. Daarna volgt folkgroep Boreas. Dat vijfkoppig ensemble, genoemd naar de God van de noordenwind, speelt sinds 2001 traditionele dansmuziek met bourrées, tarantellas en hanterdro's. Je vindt zaal Katerhoek in IJzeren Hand 16 in Ursel. Kaarten: 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Info: info@tfolkursel.be of 09/227.50.15. (JSA)