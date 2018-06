Boomstam moet toeristen lokken VONDST VAN 1.800 JAAR OUD NIEUWE ATTRACTIE DRONGENGOED JOERI SEYMORTIER

09 juni 2018

02u42 0 Knesselare Een boomstam van 1.800 jaar oud moet deze zomer extra bezoekers naar het landschapspark Drongengoed lokken. De vondst werd dertien jaar geleden uit de grond gehaald en onderzocht. Ze is nu de basis van een tentoonstelling.

Het Drongengoed is het grootste aaneengesloten bos van Oost-Vlaanderen en daar moeten zoveel mogelijk wandelaars en fietsers kunnen van genieten. Een Romeinse waterput van 1.800 jaar oud is de nieuwste attractie.





"Het gaat om een oude boomstamwaterput, die gemaakt is van een boomstam die in de winter van 239 op 240 na Christus geveld werd", zegt professor Wim De Clercq die samen met archeologen rond de vondst gewerkt heeft. "Tijdens wegenwerken in 2005 werd die gevonden in Buntelare, op de grens van Knesselare en Aalter. Een bijzonder goed bewaarde boomwaterput uit de Romeinse tijd leert ons echt veel over de geschiedenis van de streek. We hebben veel resten van planten en dieren gevonden in de boomwaterput en daar hebben we veel uit geleerd. Via die gevonden resten kunnen we zien welke planten en dieren in die tijd al bestonden en hoe het landschap er zowat uitzag. De boomwaterput is ook uniek omdat het één van de 'jongste' getuigen is van de Romeinse bewoning in de streek. Heel wat nederzettingen verdwenen vanaf de jaren 170 na Christus, maar de nederzetting waarvan deze waterput een getuigenis is, heeft dus langer bestaan."





Glazen kast

Het hele verhaal van de Romeinse waterput werd nu door de provincie gebundeld in een zogenaamde Erfgoedsprokkel, een brochure waarin alles haarfijn uitgelegd wordt. De waterput staat in een gigantische glazen kast in de stallen van het Drongengoed, en is te bezoeken. In de ruimte hangen ook kaders met heel wat informatie over het erfgoed0.





Kabouterpad

Knesselare en de provincie Oost-Vlaanderen investeren al jaren veel tijd en geld in de uitbouw van het Drongengoed. "De natuur is hier sowieso prachtig, maar je moet de mensen echt meer geven om ze naar hier te lokken", zegt schepen Herlinde Trenson (Groep 9910). "Dankzij de 'Vrienden van het Drongengoed' gebeurt hier heel veel. We hebben al de kruidentuin, het kabouterpad en de gegidste wandelingen. Deze zomer zal hier opnieuw een oude bakoven gereconstrueerd worden en op het einde van augustus komt er een veiling met fruitpluk uit de boomgaard. In december komen er kijkkasten in het Drongengoed, om zo oude landschappen te ontdekken. Er worden nieuwe wandelingen uitgestippeld en werk gemaakt van een educatieve speelzone voor kinderen. We blijven nadenken om het Drongengoed nog leuker te maken dan het nu al is", zegt de schepen nog.