Blauwe zak wordt vanaf januari ook in Knesselare paarse zak

Joeri Seymortier

10 december 2018

10u33 0 Knesselare De blauwe PMD-zak wordt vanaf januari ook in Knesselare vervangen door een paarse P+MD-zak, waar veel meer in mag.

Aalter zit al sinds 2016 in een proefproject waarbij de blauwe PMD-zak vervangen wordt door een paarse zak. Daar mogen bijvoorbeeld ook plastic zakjes, tandpastatubes, botervlootjes en yoghurtpotjes in. Omdat Aalter en Knesselare vanaf januari een nieuwe fusiegemeente worden, wordt de paarse zak ook in Knesselare gelanceerd.

In Aalter werd vorig jaar maar liefst 323 ton P+MD opgehaald in de paarse zakken. Omdat er meer in de paarse zak terecht komt, daalt het aantal kilogram in de grijze restafvalzak.

Om in Knesselare en Ursel al je ‘paarse zakken’-vragen te beantwoorden, komt de IVM Infomobiel op woensdag 12 december naar de gemeente. Van 17 tot 18.30 uur naar De Plaats in Knesselare en van 19 tot 20.30 uur naar Urseldorp.

Info: www.aalter.be/huisvuilzakken.