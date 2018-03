Bizar tafereel op de weg in Knesselare: politie escorteert heftruck die auto vervoert Wouter Spillebeen HA

23 maart 2018

In Knesselare (Oost-Vlaanderen) heeft een vrachtwagenchauffeur een vreemd schouwspel gefilmd. Een heftruck die een auto op de vork heeft, rijdt door een woonwijk met in zijn kielzog een combi van de lokale politie. "Een inbeslagname van een auto", speculeren internauten op het filmpje op de Facebookpagina 'Polcon - Waar staat den driepikkel en vuilbak in Aalter'. Maar met een takeling heeft dit niets te maken, zegt de politie. "Een auto die vervoerd wordt met een vorkheftruck is zeker niet de norm", klinkt het bij politiezone Aalter-Knesselare. "Deze chauffeur werd door een controle tegengehouden toen hij de auto wilde verplaatsen. In zo'n geval escorteert de politie hem naar een veilige plaats." Het is dus zeker niet zo dat de politie zelf een heftruck inschakelde in plaats van een takelwagen.