Beloftevolle renner Bjorg Lambrecht krijgt officiële fanclub Joeri Seymortier

05 november 2018

11u45 17 Knesselare Renner Bjorg Lambrecht uit Knesselare krijgt een officiële fanclub. De startdag van de nieuwe club zal doorgaan op zaterdag 1 december.

De officiële fanclub wordt The Matchbox. Voor 10 euro word je lid, en een hernieuwing zal later 5 euro kosten. Als fanclublid krijg je alle nieuws via e-mail, kan je meereizen naar wedstrijden en word je ook uitgenodigd op de fandag.

De startdag wordt gehouden op zaterdag 1 december om 15 uur in café Sportkring, Kloosterstraat 5 in Knesselare. Info: bjorgsfans@gmail.com.