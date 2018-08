Banddate in De Litanie 25 augustus 2018

Café De Litanie op De Plaats pakt op zondag om 14 uur uit met een nieuwe editie van Banddate. De optredens worden gehouden in de pop-upbar. "We hebben zes bands uitgeloot", zegt Pieter Steyaert. "Veertig muzikanten werden door loting in groepen verdeeld. Ze repeteren samen sinds Pasen en zijn nu klaar om zich aan het publiek te laten zien. De muzikanten komen uit de omgeving van Knesselare. Zij gingen met plezier een muzikale blind date aan. Iedere band moet ook het nummer Kiwi van Harry Styles een eigen interpretatie geven, en elke band kreeg een fruitsoort mee als thema." (JSA)