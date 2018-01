Banddate gaat voor nieuwe editie 02u46 0

Café Litanie in Knesselare gaat in 2018 voor een nieuwe editie van Banddate. Bedoeling is dat muzikanten van verschillende bands via loting bij elkaar gezet worden, en zo nieuwe gemengde muziekgroepen vormen. Dat kan voor verrassende muzikale combinaties zorgen. Inschrijven kan vanaf nu tot en met 25 maart. Op 30 maart volgt dan de loting. De muzikanten die samengezet worden krijgen dan enkele maanden de tijd om samen te repeteren. Op 26 augustus wordt de finale gehouden. Inschrijven in het café of via Facebook op Banddate Knesselare. (JSA)