Apotheek beroofd terwijl verkoopster afgeleid wordt 14 februari 2018

02u58 0 Knesselare Apotheek Dedeyne in de Urselseweg in Ursel is maandagnamiddag slachtoffer van erg brutale dieven geworden. "De ene hield me bezig door te vragen naar een buitenlands medicijn terwijl de andere alles in zijn zakken stak", vertelt de verkoopster.

Twee mannen met een Russisch accent gingen maandag in de apotheek binnen. De ene toonde een foto van een buitenlands medicijn, waardoor de verkoopster afgeleid werd. "Ik zat naar zijn foto en mijn computerscherm te kijken, want ik dacht dat ik iets zou moeten bestellen", klinkt het. "Maar intussen stond zijn compagnon de duurdere koopwaren in zijn zakken te steken."





Zodra de verkoopster doorhad dat iets niet klopte, ging de tweede man weer naar buiten. De eerste volgde wat later, maar dan zag de verkoopster al dat heel wat zaken uit haar rek verdwenen waren. "Ze wisten duidelijk waar ze de duurste spullen konden vinden. Alles samen is zo'n 250 euro verdwenen." De politie kwam ter plaatse, maar kon de verdachten niet aantreffen. Wie meer weet, kan de politie contacteren op het nummer 09/325.23.00.





(WSG/DJG)