Antoon en Monique zijn 50 jaar getrouwd 29 mei 2018

02u33 0

Antoon Vangaever en Monique Steyaert uit de Middelweg in Ursel zijn vijftig jaar getrouwd en vierden hun gouden bruiloft op het gemeentehuis van Knesselare. Ze leerden elkaar kennen op de landbouwschool in Oedelem, op het bal met 'The Blue Diamonds'. De vlam sloeg over bij de hit Ramona. Antoon en Monique hebben vier kinderen en zes kleinkinderen.





Ze hebben de kost verdiend als landbouwer en aardbeientelers. Antoon houdt van krulbollen, Monique van kaarten. Ze fietsen graag en werken graag in de tuin.





(JSA)