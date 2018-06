Amerikaans leger houdt luchtoefeningen 06 juni 2018

Op het militair vliegveld van Ursel oefende gisteren, en ook vandaag nog, het Amerikaans leger met verschillende helikopters. Het stille natuurgebied van het Drongengoed werd gisteren verstoord door het geronk van helikopters. Er waren zelfs geweerschoten te horen. "Er is geen gevaar. Dit gaat om een oefening van het Amerikaans leger", zegt burgemeester Erné De Blaere (Groep 9910). "We zijn als gemeentebestuur zelf maar één dag op voorhand op de hoogte gebracht. Het militair vliegveld van de Navo is nog altijd actief, dus kan het perfect door het leger gebruikt worden. Ja, er waren ook af en toe schoten te horen. Het gaat om zogenaamde blank munitie of losse flodders. Er is dus absoluut geen gevaar. Buiten de lawaaihinder is er niets aan de hand." Ook vandaag tussen 9 en 16 uur zullen de oefeningen zeker in en boven het Drongengoed gehouden worden. Of er ook donderdag en vrijdag gevlogen wordt, staat niet vast. (JSA)