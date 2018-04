Al 70 jaar winkel, amper tweede generatie SHOE VERSCHUERE VIERT PLATINA JUBILEUM JOERI SEYMORTIER

27 april 2018

02u48 0 Knesselare Schoenenwinkel Shoe Verschuere in Knesselare blaast zeventig kaarsjes uit. Opvallend: in al die jaren hebben amper twee generaties achter de toonbank gestaan. En zelfs nu denken de uitbaters nog niet aan stoppen. "Zo lang de gezondheid mee wil, doen we verder", zeggen ze.

Lucien Verschuere (73) en zijn vrouw Christiane De Neve (69) vieren het platina jubileum van hun schoenenzaak in de Urselseweg in Knesselare. Lucien nam de zaak in 1985 over van zijn ouders Maurice Verschuere en Zoë Heyse, die precies zeventig jaar geleden aan het avontuur begonnen.





"De eerste winkel was in de Veldstraat in Knesselare, recht tegenover het vroegere Withof", vertelt Lucien Verschuere. "Mijn vader is eerder toevallig schoenmaker geworden. Hij wou eigenlijk kloefkapper worden, maar zijn vader vond het toch beter om een stiel te leren. Hij stuurde zijn zoon naar schoenmaker Huys in Aalter, om daar de stiel te leren. Pa reed elke dag met zijn fiets over de oude kasseien van Knesselare naar Aalter, en terug. Maar hij deed meer dan enkel schoenen leren maken. Het was de tijd dat er in Knesselare zelfs nog geen apotheek was. Dus vader bracht elke dag ook medicijnen van de apotheek in Aalter mee, voor de inwoners van Knesselare."





Schoenmaker

Na zijn opleiding werd Maurice Verschuere schoenmaker in het huis in de Veldstraat. "Pa werkte voor het venster en zo werd hij op een dag opgemerkt door de man van groothandel Boes uit Eeklo", vertelt Lucien verder. "Die man zag mijn vader voor het raam zitten, stopte en stapte de schoenmakerij binnen. Hij stelde voor om niet alleen schoenen te maken, maar voortaan ook schoenen te verkopen. In een paar dagen tijd was dat geregeld. Vader vloog met zijn atelier naar achteren in het huis, en vooraan werd het winkel voor moeder. Veel meer dan wat schragen met planken op was dat in het begin niet. Ik herinner mij zelfs nog het verhaal dat op de dag van de opening de schoenen er nog niet waren. Boes was niet in Knesselare geraakt, en had de schoenen in een café in Ursel gezet. Mijn vader heeft die dan nog met de fiets moeten halen. Stel je voor!", vertelt Lucien.





In 1972 verhuisde de winkel van de Veldstraat naar de Urselseweg. Daar namen Lucien en Christiane de zaak in 1985 over. "Ik sta graag in mijn winkel. Hier weten de mensen dat er nog tijd gemaakt wordt voor een praatje. Natuurlijk is er in al die jaren veel veranderd. Vroeger kwamen klanten naar de winkel, en kozen ze hier hun schoenen. Vandaag komen ze binnen, en weten ze op voorhand perfect wat ze zoeken", zegt Christiane.





"We worden er natuurlijk niet jonger op, maar we willen toch nog niet stoppen. We doen dit nog met hart en ziel. Dus zo lang de gezondheid het toelaat, doen we nog wat verder", klinkt het nog.