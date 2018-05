Agressieve caféganger krijgt werkstraf 25 mei 2018

02u38 0

De26-jarige man, B. D., uit Knesselare heeft in beroep een werkstraf van 80 uur gekregen omdat hij de knie van een caféganger heeft gebroken. Op 12 oktober 2015 werd hij rond half twee 's nachts uit café La Mouche gezet. Volgens getuigen nam hij wraak door op de knie van een klant te schoppen. Zelf ontkent hij. Zijn advocate vroeg de vrijspraak. Het hof dacht daar anders over, "Dat de man het slachtoffer niet aangeraakt zou hebben, is zeer ongeloofwaardig." In eerste aanleg kreeg D. twee jaar cel, waarvan achttien maanden met uitstel. Toen openbaar ministerie een werkstraf vorderde in beroep, zag de man uit Knesselare het eerst niet zitten. Na aandringen stemde hij toch in. Hij krijgt een werkstraf van 80 uur opgelegd. Voert hij die niet uit, dan moet hij twee maanden naar de cel. (DJG)