"Tonen dat we er zijn voor Johan en Christa" VASTE KLANTEN ORGANISEREN BENEFIET VOOR AFGEBRANDE KINDERBOERDERIJ WOUTER SPILLEBEEN

20 juli 2018

02u34 0 Knesselare Vaste klanten van de afgebrande kinderboerderij De 3Pikkel in Knesselare willen de eigenaars morgen een hart onder de riem steken met een benefiet-barbecue. "Het is echt ongelooflijk wat ze voor ons doen", zegt eigenaar Johan Beirnaert.

Johan Beirnaert en Christa Van Hoorebeke joegen vier jaar lang hun droom na om hun kinderboerderij in de Aardenburgseheerweg op te bouwen. De gezellige boerderij werd een vaste halte voor wielertoeristen, ouders kwamen er een pintje drinken en kinderen konden zich uitleven tussen de geiten, ezels en kippen. Maar de droom leek in elkaar te storten toen het hoofdgebouw van de kinderboerderij op 15 juni vuur vatte.





Door een technisch defect aan een koelkast achteraan in het gebouw, sloegen de vlammen uit. De houten constructie van de boerderij was niet opgewassen tegen de vlammen, die zich snel naar het dak verspreidden. De eigenaars merkten het vuur op vanuit hun woonhuis naast de boerderij en verwittigden de brandweer, maar het was al te laat om de boerderij te redden. Een paar jonge kippen en twee tamme kaketoes bleven in de brand.





Johan en Christa waren meteen na de brand vastberaden om de boerderij weer op te bouwen. "De bulldozer erover en opnieuw beginnen", zeiden ze toen. Daarbij krijgen ze heel wat hulp. Vaste klanten Glenn Vervynckt en Vanessa Monbalieu begonnen meteen een benefiet te organiseren in de vorm van een barbecue die morgen op het terrein van de kinderboerderij zal plaatsvinden.





"We willen tonen dat we er zijn voor hen", vertelt Glenn. "De opbrengst van de barbecue gaat naar Johan en Christa zodat ze de verloren dingen van de boerderij weer kunnen aankopen. We hebben een stuk of veertien vrijwilligers opgetrommeld en ongeveer duizend euro aan sponsorgeld opgehaald. Dat wordt gebruikt om de tenten, springkastelen, toiletten en kinderanimatie te betalen."





Bijna 200 inschrijvingen

Intussen zijn al bijna 200 sympathisanten ingeschreven voor de barbecue. Tot 22 uur zal er ook een bar zijn, zodat mensen die niet mee eten ook iets kunnen komen drinken. "We hopen toch een minimum van vijfduizend euro op te halen, de tombola niet inbegrepen", oppert Glenn.





"Glenn en Vanessa komen al jaren met hun kinderen naar de kinderboerderij en ze waren al goede vrienden geworden. Nu zijn ze dat nog meer", reageert Johan. "Het is echt ongelooflijk wat zij op drie weken hebben kunnen organiseren. Ik mag me er van hen niet te veel mee bezig houden. Ik ben nu meer gefocust op de discussie met de verzekering. We weten nog niet hoe het zal lopen, maar we zullen zeker opnieuw opbouwen. Er zijn al klanten die vragen of we volgend jaar een instuif geven", lacht hij.





De benefiet begint morgen om 12 uur op het terrein van De 3Pikkel in de Aardenburgseheerweg in Knesselare. Na de barbecue zal er een optreden zijn van de Aalterse groep Azdamme.





Kaarten zijn verkrijgbaar bij Glenn en Vanessa op de telefoonnummers 0492 451582 en 0476 484361.