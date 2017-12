"Reis de hele wereld rond, maar met kerst telt alleen mijn gezin" STEVEN VAN BELLEGHEM KRIJGT AWARD VOOR 100.000 VERKOCHTE BOEKEN JOERI SEYMORTIER

02u25 0 JSA Steven Van Belleghem, gezellig thuis, met zijn award voor 100.000 verkochte boeken. Knesselare Een award voor 100.000 verkochte boeken is normaal iets voor Pieter Aspe of Pascale Naessens, maar er staat er ook een op de kast van Steven Van Belleghem (41) uit Knesselare. Als 'The Conversation Manager' trekt hij de wereld rond om te spreken over de digitale toekomst. "Maar tijdens de feestdagen telt maar één plaats: thuis bij mijn gezin."

"De voorbije zeven jaar 100.000 boeken mogen verkopen, is echt fantastisch. Het begon allemaal in 2010 met 'The Conversation Manager'. Mijn uitgever en ik wilden er graag 2.500 exemplaren van verkopen, maar het zijn er 40.000 geworden. Ik heb op een eenvoudige manier proberen uit te leggen hoe bedrijven en organisaties kunnen omgaan met sociale media. Iets wat zeven jaar geleden nog nieuw was. 'When digital becomes human' is zelfs vertaald in zeven talen. Van mijn nieuwste boek 'Customers the day after tomorrow' zijn er ondertussen ook al 10.000 exemplaren verkocht", glundert Van Belleghem.





"Het gaat echt hard. Het is leuk om daar ook wereldwijd lezingen over te geven. Daarnaast ben ik medeoprichter van twee bedrijven. Nexxworks trekt met Europese ondernemers naar China of Silicon Valley voor een inspiratiebad. Met Snackbytes zetten we dan weer volop in op sociale media marketing. Een drukke combinatie, maar zalig om dat allemaal te mogen doen."





RV

De digitale vernieuwing gaat razendsnel. Hoe leven we in 2030?

"Er zal de komende jaren echt veel veranderen. Iets waar ik sterk in geloof is de doorbraak van de spraaktechnologie. Wanneer ik thuis broccoli wil stomen, tik ik echt niet meer in Google in hoelang dat duurt. Ik spreek via 'Google Home' gewoon tegen mijn computer, zonder iets in te tikken, en die antwoordt meteen dat een perfecte broccoli vier tot vijf minuten moet stomen. Jammer dat Google dit voorlopig alleen nog maar in het Engels doet. Maar ook tegen je televisie ga je binnenkort gewoon moeten praten in plaats van op de knopjes op de afstandsbediening te duwen. Als de tandpasta op is, gaan we dat binnenkort tegen een bakje van pakweg Amazon vertellen. De dag nadien zal de nieuwe tandpasta aan huis geleverd worden. Waarom zouden we tijd moeten verliezen om die tandpasta nog zelf in de winkel te gaan halen? In New York en San Francisco is dat al de gewoonste zaak van de wereld."





Staat jullie gezin in Knesselare al verder dan het doorsnee gezin?

"Omdat wij echt in die wereld zitten, proberen we thuis veel uit. Spreken tegen onze computer is hier al de gewoonste zaak van de wereld. Maar ook 'Beam' heeft een vaste plaats in ons gezin. Dat is eigenlijk een rijdende robot met een tablet. Wanneer ik voor het werk in het buitenland zit, kan ik vanuit mijn hotelkamer de robot tot aan onze keukentafel laten rijden. Het scherm floept open en ik kan samen met mijn gezin op een virtuele manier mee aan tafel zitten. Sommige mensen vinden dat misschien vreemd, maar voor mij en de kinderen is het een perfecte manier om elkaar toch elke dag te zien en te horen."





Wat met de mensen die niet mee springen op die digitale trein?

"Dat wordt een kleine ramp, want die snufjes zullen stap voor stap in ons dagelijks leven sluipen. Natuurlijk zal er altijd een groep mensen zijn die niet mee springt. Ook al wordt dat makkelijker dan ooit. Technologie wordt goedkoper dan twintig jaar geleden. Maar er zal een systeem moeten gezocht worden om ook de mensen te blijven bedienen die niet voor het digitale kiezen."





Zal het allemaal wel zo'n vaart lopen? Want in de jaren zeventig dachten mensen ook dat auto's in 2000 zouden vliegen.

"Auto's vliegen inderdaad nog niet, maar zelfrijdende wagens komen er wel aan. Ik durf te stellen dat mijn jonge zoontjes waarschijnlijk nooit een rijbewijs zullen moeten halen. Zo snel kan het gaan. Maar is de vooruitgang nu groter dan vroeger? Misschien was de evolutie honderd jaar geleden wel veel groter. Toen het paard ingeruild werd voor de auto en de eerste vliegtuigen de lucht in gingen, stond iedereen ook met open mond te kijken. Dat we ooit gewoon op straat of in de trein met iemand zouden bellen, hadden we dertig jaar geleden ook niet gedacht."





Hoe modern en digitaal alles ook mag worden: mogen kerst en nieuw nog gezellig ouderwets blijven?

"Absoluut. Hoe meer alles digitaal wordt, hoe belangrijker de warme menselijkheid wordt. Voor de feestdagen ben ik dan ook een traditionele man. We nodigen familie uit en gaan gezellig en uitgebreid koken. Er staan twee kerstbomen in ons huis en drie weken lang hoor je hier alleen maar kerstmuziek. De feestdagen zijn voor ons het hoogtepunt van het jaar. Hoe druk mijn agenda ook mag zijn: de feestdagen zijn exclusief voor mijn gezin. En dat mag inderdaad traditioneel zijn. Kerst en nieuw is hier al honderd jaar hetzelfde en dat mag van mij ook nog zeker honderd jaar zo blijven."





Waar sta je zelf in 2030?

"Ik denk dat ik nog altijd in Knesselare zal wonen, ook al zal dat tegen dan groot-Aalter zijn", lacht Steven. "Ik mag dan wel alle hoeken van de wereld zien voor mijn werk, ik wil hier niet weg. Ik woon hier graag en ben dicht bij familie en vrienden. We liggen in het hart van Europa en dus ook centraal in de wereld. Ik doe vandaag wat ik graag doe, dus ik hoop dat ik dat in 2030 nog altijd mag doen. Ik zal dan 54 jaar zijn en ik hoop dat ik dan nog helemaal mee ben. Het komt er op aan innovatief en relevant te blijven."





2017 loopt op zijn einde en hoe kunnen we het jaar beter uitzwaaien dan met een positieve noot? Onze regioreporters gingen op zoek naar mensen uit uw omgeving met een warm verhaal. Getuigenissen over succes, hoop, een nieuwe start, over elkaar steunen en helpen. U leest het vier dagen lang in uw Regiokrant.





2017





van





De warmste verhalen