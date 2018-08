'Meester Roger' (89) overleden 10 augustus 2018

Knesselare rouwt om het overlijden van Roger De Neve, die door de oudere bevolking nog altijd 'Meester Roger' genoemd wordt. De man was getrouwd met Anna Hooft en werd net geen 89 jaar.





Roger De Neve werd in 1954 onderwijzer, nadat hij eerst beroepsmilitair was. Hij stond eerst even in de gemeenteschool en later in de lagere jongensschool in de Kloosterstraat. "Roger De Neve volgde in 1982 Gerard Van de Casteele op als directeur van de school, tot hij zelf werd opgevolgd door André Ornelis. Hij gaf ook avondles in de Knesselaarse tekenschool", weet Jan Van de Casteelde, die zich in de dorpsgeschiedenis van Knesselare verdiept.





De uitvaartdienst vindt plaats in de Sint-Willibrorduskerk in Knesselare, op zaterdag 11 augustus om 11 uur. (JSA)