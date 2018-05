"Het enige wat ik nog voor Fabian kan doen" WEDUWE KELLY MOERMAN (34) ZAMELT GELD IN VOOR MUCO-VERENIGING JOERI SEYMORTIER

09 mei 2018

02u26 1 Knesselare Kelly Moerman (34) uit de Veldstraat in Knesselare verkoopt fietsbellen ten voordele van de Muco-vereniging. Ze weet als geen ander waarom, want drie jaar geleden verloor ze haar man Fabian Verplancke aan de ziekte. "Het enige wat ik na Fabians dood nog kan doen", zegt Kelly.

Kapster Kelly Moerman is amper 34, maar heeft al een zwaar levensverhaal geschreven. In 2000 werd ze smoorverliefd op Fabian Verplancke, de zoon van Ani en Jim Verplancke die in het dorp gekend zijn als de vroegere uitbaters van de sportcafetaria. Maar Fabian leed aan mucoviscidose of kortweg muco, nog altijd de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land.





"Fabian was 37 toen hij overleed op 6 augustus 2015", vertelt Kelly Moerman. Haar hele appartement staat drie jaar later nog altijd vol met foto's en herinneringen aan haar man.





Huwelijksdag

"We hebben elkaar leren kennen in 2000. Een jaar later werd bij Fabian muco vastgesteld. De eerste jaren waren niet echt een probleem. Ik zag Fabian dolgraag, en ik heb dan ook nooit een moment getwijfeld aan een mooie toekomst samen. In 2013 zijn we getrouwd. Fabian was op voorhand naar het ziekenhuis geweest, om een 'boost' te krijgen en er die dag helemaal te staan. Hij had toen ook nog geen zuurstof nodig. Onze huwelijksdag is een prachtige dag geworden. Maar vanaf dan is het snel bergaf gegaan met zijn gezondheid. Fabian moest meer en meer naar het ziekenhuis, had zuurstof nodig, en kwam in een rolstoel terecht. Natuurlijk had hij ook mindere dagen, maar Fabian is wel altijd positief en opgewekt gebleven. Nieuwe longen wou hij niet. In de zomer van 2015 ging hij snel achteruit en op 6 augustus hebben we afscheid moeten nemen."





De muco-vereniging heeft in zijn laatste jaren heel wat voor Fabian gedaan. "Hij was een fervent supporter van AA Gent", zegt Kelly. "De vereniging heeft er voor gezorgd dat hij zo lang mogelijk van die hobby kon genieten. Ook op andere momenten waren ze er, om de druk van het ziek zijn een beetje te verzachten. Vandaag is Fabian er niet meer, maar ik vergeet nooit wat de muco-vereniging voor ons gedaan heeft. Daarom blijf ik de jaarlijkse acties steunen, en wil ik dit jaar dus ook fietsbellen verkopen. Dat is het enige wat ik vandaag nog voor Fabian kan doen."





Fietsbellen

De fietsbellen kosten 12 euro voor op een grote fiets en 8 euro voor op een kinderfiets. Ze zijn te koop bij Kapsalon Cappeli in de Urselseweg 70 in Knesselare, in café De Pallieter in Ursel en bij mama Ani Wittevrongel in de Eentveldstraat 51 in Knesselare. Kelly Moerman heeft ook een eigen muco-rekening geopend: BE80 7506 7053 3577.