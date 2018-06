"Bulldozer erover en opnieuw beginnen" EIGENAARS KINDERBOERDERIJ STRIJDVAARDIG NA VERWOESTENDE BRAND WOUTER SPILLEBEEN

16 juni 2018

02u28 1 Knesselare Een zware brand heeft kinderboerderij De 3Pikkel op de Aardenburgseheerweg in Knesselare gisterochtend met de grond gelijk gemaakt. Een paar jonge kippen en twee kaketoes zijn in de brand gebleven. "Bulldozer erover en opnieuw beginnen, dat zal het beste zijn."

Vier jaar lang zwoegden Johan Beirnaert en Christa Van Hoorebeke om van hun kinderboerderij een geliefde bestemming te maken. Het terras werd een populaire rustplaats voor de wielertoeristen en het hoofdgebouw werd een gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud. Kinderen konden er dieren bewonderen, paardrijden en spelen. Maar aan dat alles kwam gisterochtend rond 4 uur een einde.





"Ik werd wakker van het lawaai van het instortende dak", vertelt Johan die met zijn vrouw Christa in het huis naast de kinderboerderij woont. "Ik zag de vlammen metershoog door het dak komen. Meteen verwittigde ik de brandweer, maar ik kon zo al zien dat de schade enorm zou zijn."





De pompiers gingen de vlammen te lijf, maar het kwaad was al geschied. De kinderboerderij brandde volledig uit. Het dak ging in rook op, binnenin werd alles vernield en stukken muur stortten in. "De geitjes zaten in de weide vooraan en de ezels achteraan dus zij zijn ongedeerd, maar een paar jonge kippen die we aan het opkweken waren en onze twee tamme kaketoes zijn jammer genoeg in de brand gebleven. Het is een drama, maar gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt."





Koelkast

Volgens de brandweer ontstond het vuur aan een koelkast. Door een technisch defect begonnen er vlammen uit te slaan. Het vuur verspreidde zich snel naar het dak.





"We waren voor de verzekering nochtans in orde met de brandveiligheid. En dan gebeurt toch zoiets. We hadden ook rookmelders, maar die maken enkel maar lawaai in het gebouw zelf, dus hoorden we ze niet."





Verslagen

Johan en Christa zijn verslagen. "Dat het gebouw weg is, is erg, maar we bewaarden er ook veel foto's en mijn laptop met daarop al onze contacten en gegevens", gaat Jonas verder. "We leefden praktisch op de kinderboerderij. Net als elke avond waren we er donderdag tot 21 uur en we hebben net als altijd gewoon afgesloten. Mijn vrouw is hartpatiënt en moest al medicatie nemen om rustig te blijven."





Toch zijn Johan en Christa niet van plan om het op te geven. "De bulldozer erover en opnieuw beginnen, dat lijkt me het beste voor onze mentale gezondheid", oppert Johan. "Dan kunnen we opnieuw proberen op te bouwen wat we hadden."