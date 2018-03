"Babbels met nieuwe inwoners ga ik missen" WIJKAGENT RONNY D'HOOGE (58) STOPT ERMEE NA 39 JAAR J. SEYMORTIER EN J. DUJARDIN

30 maart 2018

02u50 0 Knesselare "Ronny is een begrip in de buurt. Een zeer warme en bereikbare man", zegt de directrice van 'Onze School' in Ursel. Ronny D'hooge (58) werkt vandaag zijn laatste dag als wijkagent na een carrière van maar liefst 39 jaar. "De kinderen helpen oversteken maakte mijn dag altijd goed", zegt Ronny.

Al sinds 1999 is Ronny D'hooge (58) wijkagent in Ursel. Inwoners zien hem vaak voorbijrijden op zijn elektronische fiets. Vandaag is zijn laatste werkdag na een carrière bij de politie van 39 jaar.





"Eerst was ik actief bij de rijkswacht in Sint-Denijs Westrem in 1979. Enkele jaren later ben ik richting de Groendreef gegaan in Gent. Na enkele tussenhaltes in Blankenberge, Middelkerke en Evergem ben ik in Aalter beland."





De 39 jaar dienst zijn voor Ronny gevuld met mooie en minder mooie momenten. "Behalve wijkagent maak ik ook deel uit van de dienst slachtofferbejegening. Dat is de eerste officiële instantie die richting slachtoffers en nabestaanden gaat. Er zijn zaken die ik nooit zal vergeten. De mooiste momenten heb ik beleefd als wijkagent, alle ochtenden de kleine kinderen helpen oversteken. Het maakt je dag goed", zegt Ronny. "Ik vond het ook leuk om nieuwe inwoners te verwelkomen in het dorp, je maakt een babbeltje, hoort hun verhaal."





Bloemen schoolkinderen

Zo staat Ronny gekend in de buurt, als een man die tussen het volk staat, zo zegt ook Peter Ponnet, korpschef van de politiezone Aalter-Knesselare. "Een wijkagent pur sang. Hij staat gekend als 'onze Ronny' in zijn wijk. Dat zegt al veel. Daarnaast is het opvallend dat de school en de kinderopvang voor hem iets organiseerden, dat heb ik nog niet veel meegemaakt", zegt de korpschef. De huldiging op school in Ursel, waar zijn kleindochter in het eerste kleuterklasje zit, was een mooie verrassing. "Ronny was zeer ontroerd, we hebben hem letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes willen zetten", zegt Galatea Goudeseune, directrice van 'Onze School'. "Alle kindjes gaven hem een bloempje op het moment dat ze overstaken. Daarna is hij meegekomen naar school, waar in de turnzaal nog festiviteiten gepland waren." Voor de school is Ronny een voorbeeld. "Hij stond elke dag klaarom de kindjes veilig te laten oversteken. Ronny is een begrip in de buurt."





Vandaag is het de laatste werkdag van Ronny, gisteren moest hij zijn dienstwapen inleveren. "Ik heb een mooie carrière achter de rug. Ik ben al twee jaar overtijd", lacht hij. "Ik heb de luxe gehad met geweldige collega's samen te werken, die een steun waren. Ik ben al getrakteerd op een etentje, vandaag zal ik 'ontvoerd' worden door de collega's. Geen idee wat laatste dag brengt, maar het wordt een mooie afsluiter", zegt hij.