Zwembad Kluisbos blijft ondanks warmte dicht OF ZWEMBAD OOIT NOG ZAL OPENEN, IS VOORLOPIG ONDUIDELIJK THOMAS VANDEWALLE

03 augustus 2018

02u39 0 Kluisbergen We beleven misschien wel de warmst zomer ooit, maar het openluchtbad van Recreatieoord Kluisbos blijft dicht. "Uiteraard doet ons dat hartzeer", vertelt burgemeester Philippe Willequet. Uitbater Jurgen De Turck denkt daar enigszins anders over. "Nu is er tenminste geen overlast meer", klinkt het.

Pootje baden, zwemmen of het nemen van een verkwikkende duik van de duiktoren. Het is er niet meer bij in het Recreatiedomein Kluisbos sinds de gemeente anderhalf jaar geleden besliste om de zwembaden definitief te sluiten. Ook nu we misschien wel de warmste zomer ooit beleven, kunnen bezoekers er enkel dromen van een plons in het water. De cafetaria en het verblijfscentrum zijn wel nog open en worden sinds begin dit jaar uitgebaat door Jurgen De Turck. "Nog elke dag zijn er mensen die komen vragen of ze hier kunnen zwemmen", vertelt hij. "Dit terwijl het zwembad al anderhalf jaar dicht. Ik ben het gezaag dan ook stilaan beu. Ik wil het verleden doen vergeten, maar dat blijkt allesbehalve evident."





Rust is teruggekeerd

Volgens De Turck zijn veel inwoners van Kluisbergen net blij nu het zwembad gesloten is. "De rust is namelijk teruggekeerd. Omwonenden zijn opgelucht dat ze van de overlast vanaf zijn", meent Jurgen. "De laatste jaren kwamen steeds meer Noord-Franse jongeren hier amok maken. Die toestanden zijn gelukkig verleden tijd." De ligweide is nog altijd toegankelijk, maar het is niet de bedoeling dat bezoekers er met een frigobox de dag doorbrengen. "Ze mogen gratis komen, maar moeten bij ons iets drinken, dat lijkt me logisch." Ondanks het feit dat het zwembad werd afgezet met dranghekken, doken verschillende bezoekers toch al het water in. "Vooral tijdens het WK is dat een paar keer gebeurd. Wanneer men in een feestroes is, durft men de regels al eens te vergeten."





Toekomst onduidelijk

Ook gisteren keerden verschillende bezoekers van een kale reis naar het zwembad terug naar huis. Steven en Wendy Debusschere kwamen met hun zoon Querten (7) speciaal uit Izegem afgezakt. "Het zag er veelbelovend uit op de website. Querten zag een afdaling op de glijbanen al helemaal zitten, maar nu blijkt het zwembad helaas gesloten. We zijn dus voor niks naar hier gereden", zucht Steven.





Of het zwembad ooit nog open gaat, is voorlopig nog onduidelijk. "Alles hangt af van het feit of er een exploitatievergunning komt voor deze zonevreemde terreinen", zegt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen). "Nu kregen we van de pronincie een tijdelijke vergunning, maar wij willen als gemeente niet investeren zonder de garantie dat we het zwembad kunnen blijven exploiteren. De uitbating van het zwembad is voor onze gemeente ook een te dure aangelegenheid. We hopen het recreatiedomein op een dag dan ook aan een private partner te kunnen verkopen. Het doet namelijk ook mij hartzeer om het zwembad dicht te zien."