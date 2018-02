Zwaar ongeval met motorrijder door laagstaande zon 06 februari 2018

02u38 0 Kluisbergen Een 53-jarige vrouw uit Kluisbergen raakte maandagmiddag in Bambrugge (Erpe-Mere) betrokken bij een ongeval met een 71-jarige motorrijder uit Herzele. Toen de vrouw de Oudenaardsesteenweg kruiste, werd ze in de flank aangereden. De motard werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd.

Het ongeval gebeurde omstreeks 14 uur toen de motorrijder komende van uit Zottegem richting Aalst reed. Ter hoogte van feestzaal Ensor in Bambrugge kruiste de vrouw uit Kluisbergen, die met haar Renault Clio de steenweg richting Herzele wilde inrijden. De vrouw merkte - mogelijk door de laagstaande zon - de aankomende motorrijder niet op. De motard kon de Clio niet ontwijken en knalde vol in de rechterachterflank van de wagen. Hij werd met zware verwondingen en breuken aan onder andere het bekken naar het ziekenhuis gevoerd. Omdat er oorspronkelijk sprake was van levensgevaar, werd een verkeersdeskundige gevorderd.





Drie uur hinder

Daardoor mochten beide voertuigen niet worden verplaatst, vooraleer het onderzoek was afgerond. Dat duurde tot 17 uur en pas toen kon de rijstrook richting Zottegem opnieuw worden vrijgegeven.





Omdat de drukke avondspits op dat moment nog moeilijker verliep dan gewoonlijk, escorteerde de politie de takelwagen tot aan de plaats van het ongeval.





(KMJ)