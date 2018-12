Zussen bakken Pepernoten for Life voor ziek neefje Briek (11): 2.312 euro ingezameld voor Bednet Lieke D'hondt

12 december 2018

15u56 1 Kluisbergen De zussen Aukje (15) en Jitske (17) Meuret uit Kluisbergen hebben met de verkoop van pepernoten 2.312,10 euro ingezameld voor Bednet. Op die manier willen ze hun zieke neefje Briek (11) een hart onder de riem steken.

Aukje en Jitske wilden al langer iets doen voor de Warmste Week, maar dit jaar hadden ze een extra reden om een actie uit de grond te stampen. Hun neefje Briek moet vechten tegen leukemie en dus besloten de zussen om hun actie aan hem op te dragen. Ze verkochten achthonderd zakjes zelfgemaakte pepernoten. “Briek heeft trouwens zelf het goede doel gekozen. Omdat hij sinds hij ziek is al veel gehad heeft aan Bednet, wil hij dat we onze opbrengst daaraan schenken”, legt Aukje uit. “Hij vond het ook heel tof dat we voor hem een actie deden en hij heeft zelfs samen met zijn zussen meegeholpen om de pepernoten te bakken”, zegt Jitske.

24.000 pepernoten

De zussen bakten 24.000 pepernoten en verkochten de zakjes op school en in de buurt. “Eén bericht op Facebook was voldoende om van de actie een succes te maken”, zegt Aukje. “Maar het werk dat erbij kwam kijken hebben we wel wat onderschat. Op een woensdagmiddag bakten we vijf uur lang en dat leverde ons dertig zakjes pepernoten op. Van half oktober tot eind november zijn we bezig geweest om alles klaar te krijgen”, vult Jitske aan. De actie leverde uiteindelijk 2.312,10 euro op, maar met de hulp van nog enkele andere acties van de Kunstacademie, Okra en Samana komt de teller voor Bednet op 4.037 euro. Op 19 december gaan Jitske en Aukje het ingezamelde geld afgeven bij Music for Life in Wachtebeke.