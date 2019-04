Zo kan het ook: supporters op het Hotondfestival laten geen afval achter Lieke D'hondt

08 april 2019

15u00 4 Kluisbergen Terwijl de Oude Kwaremont in Kluisbergen tot een afvalberg herschapen is, zijn de wielerfans iets verderop op de site van het Hotond Sporthotel er wil in geslaagd op een nette manier naar de koers te kijken. Daar hadden de organisatoren van het Hotondfestival op het einde van de dag amper afval op te ruimen.

Het bijna geopende Hotond Sporthotel op de grens tussen Ronse en Kluisbergen organiseerde tijdens de Ronde van Vlaanderen het Hotondfestival. De wielerfans konden er een hele dag terecht om de koers op grote schermen te volgen, te genieten van een hapje en een drankje en de renners te zien passeren. “We hebben er bewust voor gekozen om het ecologisch aan te pakken”, zegt organisator Pieter Loose. “Er was veel volk, maar toch hebben we achteraf bijna geen enkel papiertje op de grond gevonden. Dat bewijst dat het ook anders kan dan op de Oude Kwaremont. Volgens mij ligt dat niet aan de supporters, maar wel aan de organisatoren. Als je ervoor kiest om te werken met herbruikbare bekers gekoppeld aan een waarborgsysteem en voldoende vuilnisbakken plaatst, dan werkt het wel. De organisatoren van de Ronde van Vlaanderen lopen hoog op met afvalbeheer, maar in de praktijk doen ze nog te weinig. Op voorhand verklaarde iedereen me zot dat ik een ecologisch festival wou organiseren, maar je ziet: het loont wel.”