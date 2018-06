Woonzorgcentrum zendt dansfeest in Kluisbergen live uit 06 juni 2018

02u50 0

De Cultuurraad en Sociale Raad van Kluisbergen organiseren nu vrijdag 8 juni een dansfeest met Marijn Devalck. 'Boma on the rocks' belooft jong en oud te entertainen in feestzaal Brugzavel. De bewoners van Home Sint-Franciscus kunnen het dansfeest via livestream volgen in het woonzorgcentrum. 'Boma on the rocks' start vrijdag om 15 uur. Tickets kosten tien euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij de dienst Toerisme en Cultuur in Parklaan 16 in Kluisbergen, via cultuur@kluisbergen.be of op het nummer 055/23.16.19. Aan de kassa kosten tickets 12 euro. (LDO)