Winkelcentrum ShopSpot zoekt handelaars DRIE JAAR NA OPLEVERING STAAN NOG VIJF VAN DE ZES PANDEN LEEG RONNY DE COSTER & LIEKE D'HONDT

07 april 2018

02u39 0 Kluisbergen ShopSpot, het nieuwe winkelcentrum in Berchem (Kluisbergen) dat drie jaar geleden werd opgeleverd, is nog steeds geen schot in de roos. Enkel een proxy Delhaize vestigde zich er al. Vijf van de zes winkelruimtes staan nog steeds te huur.

Het retailpark aan de kruising tussen de Oudenaardebaan en de Kerkstraat heeft op papier nochtans de nodige troeven. Het is vlot bereikbaar vanuit verschillende buurgemeenten, het ziet er strak en modern uit en beschikt over een parking voor 128 wagens. Toch is het vandaag nog niet het bruisende winkelcentrum waar eigenaar Danneels Retail uit Brugge van gedroomd had. In april 2016 vestigde supermarkt Proxy Delhaize zich in één van de panden van het winkelcentrum, maar geen enkele andere handelszaak vervoegde de supermarkt de afgelopen twee jaar.





Zoektocht uitbreiden

Een verklaring voor het uitblijven van het succes is er niet meteen. "Het is wel zo dat de retailsector geen gemakkelijke sector is. Vaak wachten de eigenaars een beetje af en wanneer één winkel zich ergens vestigt, volgt de rest. Tot op vandaag voeren we gesprekken met mogelijke huurders, maar voorlopig is er nog niets gefinaliseerd", zegt communicatieverantwoordelijke van Danneels Retail Michael Verscheure.





Het bedrijf heeft nu beslist om haar zoektocht uit te breiden. "Tot voor kort contacteerden we vooral de grote retailbedrijven, zeg maar de JBC's van deze wereld. Nu hebben we besloten om de zoektocht wat meer open te trekken en meer publiciteit te maken. Ook lokale handelaars kunnen nu in ShopSpot hun zaak vestigen", zegt Verscheure. Danneels Retail hoopt op die manier toch een invulling te vinden voor de vijf leegstaande winkelruimtes.





Hopen op snelle invulling

"Wij geloven nog steeds in het gebouw en de locatie. We nodigen alle geïnteresseerden dus uit om zeker eens te komen kijken. Het gebouw is volledig afgewerkt, maar de binnenkant kunnen de handelaars zelf invullen volgens de noden van hun zaak. Er is ook de mogelijkheid om twee handelspanden samen te voegen, mocht de ruimte te klein zijn", aldus Verscheure. Ook burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen) hoopt dat er snel een invulling komt. "Ondertussen staan de panden al een paar jaar leeg. Dat is jammer, maar als gemeente kunnen we daar niet veel aan doen omdat het om een privaat project gaat. De eigenaar had verwacht dat na de Delhaize andere handelaars zouden volgen. De supermarkt doet het wel goed op die locatie, dus het verwondert mij een beetje dat niemand is gevolgd. Misschien ligt dat aan het feit dat de panden te huur staan en niet te koop. Een commercieel pand verhuren is volgens mij moeilijker dan verkopen"