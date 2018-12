Willem-Jan Baert en Thijs Cousaert worden schepen in 2023: “Tijd voor de jongere generatie” Lieke D'hondt

28 december 2018

13u57 0 Kluisbergen Kluisbergen krijgt in 2023 twee nieuwe schepenen. Op 1 januari zullen Frank De Backer en José Lacres hun mandaat doorgeven aan Thijs Cousaert (29) en Willem-Jan Baert (30). Op die manier wil de partij de jongere generatie al een kans geven.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen koos Gemeentebelangen voor continuïteit en stabiliteit met maar drie nieuwe kandidaten. Thijs Cousaert, één van die drie nieuwkomers schopt het in de volgende legislatuur al tot schepen. De 29-jarige slager twijfelde zes jaar geleden al om op de lijst van Gemeentebelangen te staan. “Maar toen vond ik mezelf toch echt nog te jong. Dit jaar kwam de vraag opnieuw en heb ik toegezegd. Ik had ook vernomen dat het de bedoeling was om de jeugd een kans te geven. Dat was voor mij een belangrijk aspect bij mijn kandidatuur.” Als schepen wil Cousaert zich ten volle inzetten voor Kluisbergen. “Ik wil me engageren voor de gemeente en ook effectief zaken verwezenlijken. Vooral op vlak van de jeugd wil ik er zijn voor Kluisbergen. Ik wil ook een aanspreekpunt zijn voor de inwoners”, geeft Cousaert al mee.

Tien jaar ervaring

Dertiger Willem-Jan Baert werkt als productieverantwoordelijke bij Devokon, maar heeft wel al wat ervaring in de politiek. Hij stond in 2012 voor de eerste keer op de lijst van Gemeentebelangen en is al zes jaar gemeenteraadslid. “De afgelopen jaren heb ik veel kunnen bijleren in de gemeenteraad en daar ben ik blij om”, vertelt hij. “De politiek is op het eerste zicht toch een kluwen, dus nu weet ik al beter hoe alles werkt.” Na tien jaar ervaring opdoen, zal Baert dus ook effectief een schepenambt krijgen. “Er is binnen de partij besloten om de fakkel over vier jaar door te geven aan de jongere generatie. Daar is voor de verkiezingen al over gepraat, maar de kiezer beslist natuurlijk. De oudere generatie haalt wel nog altijd meer stemmen, maar Thijs en ik hebben het ook goed gedaan. Het feit dat Thijs als nieuwkomer zo goed scoorde en ik meer stemmen heb gehaald dan in 2012, heeft alles misschien in een stroomversnelling gebracht.”