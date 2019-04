Wielerfans rijden de laatste 100 kilometer van de Ronde tussen duizenden supporters Lieke D'hondt

07 april 2019

19u23 0

Niet alleen de professionele renners reden zondag hun Ronde van Vlaanderen. Ook 100 fervente wielerfans mochten tijdens de Fan Ride de laatste 100 kilometer fietsen en dat tussen wedstrijden van de vrouwelijke en mannelijke profs door. De Oude Kwaremont beklommen ze net na het mannenpeloton, onder professionele begeleiding. Een unieke ervaring, want de honderden supporters langs de kant van de weg reageerden even enthousiast op de recreatieve wielrenners. Ook zij werden met andere woorden getrakteerd op applaus en geschreeuw, wat de renners het nodige duwtje in de rug gaf.