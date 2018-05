Wandelen door privéterrein Kasteel van Calmont 08 mei 2018

02u45 0 Kluisbergen De Omloop Kluisbergen komt met rasse schreden dichterbij. De organisatoren gaan daarom deze week op pad om het parcours tot in de puntjes voor te bereiden. Zo kunnen de duizenden deelnemers aan de 6, 12, 18, 25 en 50 kilometer ten volle genieten van hun tocht door de Vlaamse Ardennen.

De Omloop start zaterdag met een parcours van 25 en 50 kilometer en gaat zondag verder met routes van 6, 12, 18, 25 en 50 kilometer. Ook dit jaar neemt het wandelevenement de deelnemers mee langs plekjes die op een doordeweekse dag niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Het Kasteel van Calmont is zo'n plek. De deelnemers aan de zes kilometer vinden zondag aan het kasteel hun startplaats. Om daar te geraken nemen ze de bus aan de startplaats, zaal Brugzavel in Berchem. Ook de wandelaars die de andere afstanden trotseren, wandelen dwars door het private domein van het kasteel. Daar kunnen ze een tentoonstelling bezoeken over de geschiedenis van het kasteel. In de tuinen van het kasteel zullen de natuurliefhebbers dan weer aan hun trekken komen. Daar zullen verschillende soorten dieren vertoeven in het dierenpark. De wandelaars trekken ook door de beeldentuin van Galerie Beukenhof en natuurgebied Paddenbroek. De wandelaars van de grootste afstanden mogen nog andere een bijzondere locatie bezoeken. Zij gaan langs bij het Kasteel Ter Donck, een middeleeuws kasteel dat momenteel wacht op een renovatiebeurt.





Wie zin heeft om zelf de wandelschoenen aan te trekken, kan dit weekend nog ter plaatse inschrijven. (LDO)