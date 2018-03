W-festival barst avond vroeger los dankzij Bauhaus 06 maart 2018

De bekende new wave en gothic band Bauhaus komt op woensdag 15 augustus naar Amougies bij Kluisbergen. Peter Murphy en David J, de zanger en basgitarist van Bauhaus, zullen er op de vooravond van het W-festival een optreden geven.





Bauhaus komt naar de terreinen van het W-festival met haar '40 years Bauhaus' tournee en zal de festivalgangers opnieuw meevoeren naar haar gloriejaren van eind de jaren zeventig. Toen maakte de Britse band furore met onder andere 'Dark Entries' en 'Bela Lugosi's Dead'. Hoewel de band geen lang leven beschoren was, zou hun geluid en stijl de gothic en new wave muziek beïnvloeden in de jaren die volgden. Reden genoeg dus voor een eenmalig concert op de festivalterreinen van W-festival. Voor het concert van 15 augustus zijn er tweeduizend tickets te koop. De voorverkoop start op maandag 12 maart om 9 uur via





www.w-festival.com/nl/bauhaus. Tickets voor Bauhaus kosten zestig euro, maar je kan het optreden ook combineren met het vierdaags festival. Dan betaal je 170 euro. (LDO)