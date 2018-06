Vrije School Ruien wuift meester Robin uit LEERKRACHT GAAT NA 40 JAAR IN ONDERWIJS MET PENSIOEN LIEKE D'HONDT

29 juni 2018

03u04 0 Kluisbergen Na veertig mooie jaren in het onderwijs neemt meester Robin Vanheuverswyn (60) afscheid van de Vrije School Ruien in Kluisbergen. De directie, leerkrachten en leerlingen lieten dat niet onopgemerkt voorbijgaan en zetten hem in de bloemetjes.

Onder luid applaus en op de tonen van Willy Sommers' 'Laat de zon in je hart' kwam meester Robin gistermiddag toe op de Vrije School Ruien. Even ervoor was de meester tot zijn grote verrassing thuis opgepikt in een oldtimer voor één van de laatste ritjes naar school als leerkracht. Op school wachtten de leerlingen en enkele oud-leerlingen de meester op om even stil te staan bij zijn vertrek. De leerkrachten zongen speciaal voor hem een liedje, de oud-leerlingen schreven een ode en de leerlingen voerden een dansje op. Als aandenken kreeg meester Robin een EHBO-koffer: 'Eerste Hulp Bij Ouder worden'. In de ludieke koffer zaten onder andere een spiegel om rimpels te tellen, een rode balpen om af te kicken en een puzzelboek om de hersens te trainen.





Afkicken zal nodig zijn, want meester Robin stond veertig jaar lang in het derde leerjaar in de Vrije School Ruien. Hij gaf er jaar na jaar les aan een enthousiaste groep kinderen die hij met plezier kennis bijbracht over een breed scala aan onderwerpen. Al was er wel één onderwerp dat hem iets nauwer aan het hart lag. Als natuurgids en lid van Natuurpunt en milieuvereniging Omer Wattez hield hij ervan om de leerlingen alles te leren over de fauna en flora in het Kluisbos. "We gingen vaak wandelen in het bos en konden regelmatig zeldzame vlinders spotten. In de winter voederden we de vogels op de speelplaats en elk jaar deden de leerlingen van mijn klas mee aan het vogeltelweekend", vertelt meester Robin. "De leerlingen waren vaak zo enthousiast dat ook hun ouders lid werden van Natuurpunt, zodat ze nog meer konden bijleren." Maar wie meester Robin zegt in Ruien, zegt ook dinosaurussen. "Dat is inderdaad één van de thema's waar ik elk jaar bijna een maand les over kon geven. Zelfs de kleuters wisten dat ze bij mij over dino's zouden leren", geeft hij toe. De leerkracht stouwde de klas tijdens de dinosaurusmaand steevast vol met alles wat met dino's te maken had, van fossielen en poppetjes tot de films van Jurassic Park.





Het doet meester Robin wel iets om afscheid te nemen van zijn vertrouwde school, maar het zwarte gat vreest hij niet. "Het is mooi geweest. Ik zal nu meer tijd hebben voor mijn kleinkinderen en mijn hobby's bij de natuurverenigingen. Er staat ook al een mooie reis naar Curaçao op de agenda. Bovendien zullen ze mij nog vaak terugzien op school, want mijn vrouw geeft hier les aan het vijfde leerjaar. Ik ga zeker met plezier nog eens een klas gidsen in het Kluisbos."