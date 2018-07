Vriendinnen winnen wereldreis met liftwedstrijd ILKA EN AMBER DRAGEN OVERWINNING OP AAN OVERLEDEN NONKEL LIEKE D'HONDT &

31 juli 2018

02u31 0 Kluisbergen Ilka Dhondt (22) uit Kluisbergen en Amber Quinze (23) uit Oudenaarde hebben de internationale liftwedrijd Barcelona Express gewonnen en winnen daarmee een wereldreis. "We dragen deze overwinning op aan mijn nonkel die vorige maand is overleden", vertelt Amber.

Vanuit het hart van Europa in vijf dagen naar Barcelona liften, zonder geld of hulp van het thuisfront. Dat was de niet te onderschatten uitdaging waar de deelnemers van de Barcelona Express voor stonden. In totaal deden er zo'n driehonderd Franse, Nederlandse en Belgische teams mee, met telkens twee of drie lifters. Onder hen: de 22-jarige opvoedster Ilka Dhondt uit Kluisbergen en de 23-jarige studente orthopedagogie Amber Quinze uit Oudenaarde. Beiden kwamen na een spannende tocht als één van de eerste teams in Barcelona aan en mochten daardoor door naar de finale. Die werd zondag in Brussel beslecht. Van daaruit moest naar vijf stops gelift worden. Overal moesten ook nog eens verschillende opdrachten uitgevoerd worden. Toch slaagden Amber en Ilka erin om als eersten te finishen op het Sint-Katelijneplein in Brussel. "Het was een nek-aan-nekrace en dus bijzonder spannend. We beseffen nu pas dat we effectief gewonnen hebben", glunderen de vriendinnen.





Nonkel plots overleden

Toch had het geen haar gescheeld of ze hadden zich uitgeschreven uit de race. "Mijn nonkel, Bernard Demoor, is vorige maand plotseling gestorven", vervolgt Amber met een krop in de keel. "Ik vond het dan ook niet gepast om verder te gaan met deze wedstrijd. Ik had er ook geen zin meer in. Mijn hoofd stond er niet naar. Mijn tante Graziëlla Verriest en hun kinderen Zyon en Chloë hebben ons echter gevraagd om toch mee te doen en de wereldreis te winnen voor hem. Het spreekt voor zich dat we deze overwinning dan ook aan hem opdragen." Concreet krijgen Amber en Ilka nu een heleboel airmiles. "Genoeg om alle werelddelen aan te doen. Nu wordt het enkel een kwestie van plannen waar we overal naartoe gaan. Zelf wil ik heel naar Argentinië, Cambodja en Vietnam." Bij Ilka staan Oeganda, Mauritius en Hawaï bovenaan het verlanglijstje. "Dit jaar vertrekken zal niet meer lukken, gezien onze studies en job. Maar volgend jaar zijn we zeker weg."





Voor de vriendinnen was het alvast niet de laatste keer dat ze samen hebben gelift. "Je moet soms lang wachten, maar er zijn ook heel wat voordelen aan verbonden. Zo kom je in contact met heel wat nieuwe mensen. We hebben tijdens onze trip heel wat interessante figuren leren kennen. En door te liften bespaar je ook CO2-uitstoot. Wij zien dus alleen maar voordelen", besluiten ze met een knipoog.