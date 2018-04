Voor elk wat wils op Omloop Kluisbergen BEKENDE TOCHT DIT JAAR DOORSPEKT MET NATUUR, KUNST EN ERFGOED LIEKE D'HONDT

02u32 0 Kluisbergen Een kleine vijfduizend wandelaars zullen in het weekend van 12 en 13 mei deelnemen aan het wandelevenement Omloop Kluisbergen. De organisatoren halen ook dit jaar alles uit de kast om hen van hun sokken te blazen.

De deelnemers kunnen dit jaar opnieuw kiezen uit een tocht van 6, 12, 18, 25 of 50 kilometer. Voor de doorwinterde wandelaars stippelden de organisatoren zowel op zaterdag als op zondag een parcours uit van 25 en 50 kilometer, de kortere afstanden vinden plaats op zondag. "Wie dat wil, kan dus honderd kilometer stappen in één weekend en dat over twee verschillende routes", zegt Eddy Meersschaert. Dat belooft een lastige onderneming te worden, want de Omloop neemt de wandelaars mee over een deel van het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Hellingen als de Koppenberg, Oude Kwaremont of Paterberg zijn dus geen uitzondering.





Familiedag

De organisatoren mikken dit jaar naast ervaren wandelaars nog meer op families die al wandelend een onvergetelijke dag willen beleven. "De afgelopen jaren merkten we dat de kortere afstanden minder deelnemers hadden. Daarom hebben we besloten meer animatie te voorzien op zondag. Het wordt een echte familiedag", zegt Marc Browaeys. Voor de deelnemers aan de tocht van zes kilometer betekent dat dat de dag begint met een korte busrit van Berchem naar het kasteel van Calmont, waar ook de andere deelnemers halt houden. Daar kunnen de wandelaars het bijzondere verhaal van het kasteel ontdekken dankzij een tentoonstelling van Erfdeel Kluisbergen. Er is op de routes van 6, 12 en 18 kilometer ook extra aandacht voor natuur en kunst met een passage door het jachtdomein van de kasteelheer, moerasgebied Paddenbroek en beeldentuin Galerie Beukenhof.





Entertainment

"We hopen dat ook veel inwoners van Kluisbergen zullen deelnemen aan de Omloop, want we brengen hen naar plaatsen die nog te vaak ongekend zijn of die normaal niet toegankelijk zijn", zegt Meersschaert. Tijdens de Omloop zorgt de organisatie ook voor het nodige entertainment. "Er zal een volkse sfeer heersen op verschillende plaatsen langs het parcours. Zo is er onder andere een kermis met een paardenmolen en volksspelen, een roofvogelshow en muziek van enkele orkestjes", aldus Meersschaert. Bijzonder is dat een deel van de Omloop dit jaar toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. "Op vraag van vzw De Bolster hebben we een route gemaakt die over verharde weggetjes gaat. Ook mindervalide personen kunnen dus meegenieten van de Omloop", verduidelijkt Browaeys. Wie wil deelnemen aan Omloop Kluisbergen kan zich nu al inschrijven op de website www.wandelen.be, of kan de dag zelf registreren.