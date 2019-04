Volkse sfeer op de Paterberg: wachtend op de renners kijken naar grote videoschermen, met bier en croque monsieurs Lieke D'hondt

07 april 2019

Geen viptenten op de Paterberg in Kluisbergen, wel veel volk. Aan de voet van de helling volgen tientallen fans de wedstrijd op een groot scherm en ook boven aan de helling staat een beeldscherm opgesteld. Chiro Ruien serveert verse croque monsieurs en het bier gaat ook hier vlot over de toog. Enkel wanneer de vrouwen en even later ook de mannen zich een weg naar boven zwoegen, gaan de blikken even weg van de grote beeldschermen. Een interessante koers, goed weer en een biertje bij de hand: meer heeft een Rondefan niet nodig.