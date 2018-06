Ver van bewoonde wereld in Kluisbergen 15 juni 2018

Waar? Bedrijventerrein Scheldekaai Berchem (Kluisbergen)





Wanneer? Alle wedstrijden van de Rode Duivels, behalve een eventuele kwartfinale, telkens vanaf één uur voor de aftrap. Halen de Belgen de kwartfinale, dan wijken de organisatoren voor één match uit naar Berchem Bruist.





Waarom naar daar? De organisatoren creëren een voetbaldorp langs de Schelde, waar sfeer en gezelligheid troef zijn. In de buurt zijn geen woningen, dus je mag er zo uitbundig supporteren als je wil. Lokale dj's entertainen voor en na de wedstrijden en voor de kinderen is er een springkasteel en randanimatie voorzien. Bij slecht weer is er ook de mogelijkheid om uit te wijken naar een aanpalende loods.





Inkom? Gratis





Prijs van een pint? 2 euro





Prijs van glas cava? 4 euro





