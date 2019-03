VBS Ruien in pyjama naar school voor Bednet Lieke D'hondt

15 maart 2019

18u21 0 Kluisbergen De leerlingen en leerkrachten van Vrije Basisschool Ruien in Kluisbergen kwamen voor één keer in hun pyjama naar school.

Op de Pyjamadag van Bednet is het traditie om de gewone kleren thuis te laten en in pyjama naar school te komen. Op die manier tonen de scholen zich solidair met kinderen en jongeren die wegens langdurige ziekte niet naar school kunnen gaan. Dankzij Bednet kunnen zij de lessen van thuis uit volgen. Ook VBS Ruien toont zich solidair met deze kinderen en trok een mooie groepsfoto in pyjama.