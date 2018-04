Van weddenschap tot bloeiende voetbalclub KLUISBERGEN SPORTIEF VIERT VIJFTIGSTE VERJAARDAG LIEKE D'HONDT

26 april 2018

02u53 0 Kluisbergen Voetbalclub Kluisbergen Sportief viert haar vijftigste verjaardag. Na een halve eeuw sportieve en extrasportieve activiteiten blikt de club terug op haar geschiedenis tijdens een jubileumweekend op 27, 28 en 29 april.

In 1968 stond voorzitter Paul Bilau mee aan de wieg van de club. "De voetbalploeg is eigenlijk ontstaan door een weddenschap. Toen ik in Kwaremont kwam wonen, ging ik elke zondag kaarten in café d'Oude Hoeve. Daar ontstond het idee om een kaartclub te beginnen tot iemand me uitdaagde om een voetbalploeg samen te stellen. Ik kreeg duizend Belgische frank als het me lukte", herinnert hij zich. Bilau ging meteen aan de slag en moest dus op zoek naar uitrustingen en... spelers. "De truitjes en schoenen kreeg ik van Louis Baert die tegenover het café woonde. De spelers kochten we van FC Ruien voor 60.000 frank en zo werd Kwaremont Sportief geboren." De club speelde oorspronkelijk in Kwaremont, maar verhuisde na perikelen over de kantine naar de Parklaan in Berchem. Daar speelde de ploeg op de terreinen van een fabrieksploeg van een nabijgelegen fabriek. De club zou er uiteindelijk nooit meer weggaan. In 2000 veranderde het bestuur de naam van de club wel nog in Kluisbergen Sportief.





In vijftig jaar tijd is de club uitgegroeid tot een vaste waarde in Kluisbergen. "We hebben door de jaren heen veel hoogtepunten gekend. Er zijn kampioentitels geweest, bals en thé dansants waar 2.000 mensen naar Will Tura kwamen kijken. Ook de derby's tegen KFC Kluisbergen blijven bij. Daar kwamen wel duizend supporters voor opdagen. Zo'n wedstrijd betekende een groot verschil voor onze kassa." Vandaag telt de club bijna tweehonderd leden en heeft het een ploeg in elke leeftijdscategorie. "Omdat we tussen West-Vlaanderen en Henegouwen liggen, moeten we vaak verre verplaatsingen maken. Ondanks die nadelige ligging zijn we toch een redelijk grote club. We zijn ook financieel gezond en hoeven niet te fusioneren", vertelt Bilau.





De club viert haar vijftigjarig bestaan met een jubileumweekend, inclusief een tentoonstelling. Op vrijdag 27 april organiseert Kluisbergen Sportief een galabal voor de spelers, het bestuur, de supporters en oud-spelers. Zaterdag pakt de club uit met een 'Zuigfuif 2.0' in feestzaal Stijn Streuvels. Zondag speelt het eerste elftal de laatste competitiematch van het seizoen. Er zal een minuut applaus zijn om Linda Coffyn te herdenken. Zij stichtte de supportersclub van de ploeg. Iedereen krijgt ook een gratis consumptie. Na de match zwaaien kapitein Jonas Crement, Steven Stockman, Tijs Declercq en Jelle Van Hessche de club uit met vier gratis vaten voor de supporters. Dj SS sluit de dag af met muziek.