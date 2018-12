Uitzonderlijk: Christiaene ‘Bonneke’ Reynaert speelt ‘achttiender’ klaar Lieke D'hondt

11 december 2018

13u33 0 Kluisbergen Christiaene Reynaert heeft geschiedenis geschreven in café Oud Gemeentehuis in Zulzeke (Kluisbergen). Tijdens één van de maandelijkse kaartavonden van de Zulka’s deelde ‘Bonneke’ de kaarten en hield ze alle acht koeken voor zich. In de volksmond is dat een ‘achttiender’.

“Bonneke bakt al acht jaar nieuwjaarskoekjes voor de leden. Dat nu net zij de acht koeken voor haar hield, maakt het nog een beetje unieker en toepasselijker. Ze is het oudste en één van de trouwste leden van de club. Het bestuur is dan ook trots dat ze deze historische gebeurtenis mocht beleven in hun lokaal”, klinkt het. De acht kaarten van Christiaene zijn ondertussen ingekaderd als blijvende herinnering.