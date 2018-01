Twee gewonden op Ronse Baan 27 januari 2018

Kluisbergen Op de Ronse Baan, de weg van Kluisbergen naar Ronse, is gisterenmiddag rond half twee een zwaar verkeersongeval gebeurd.

Een man uit Kluisbergen wou met zijn kleine terreinwagen op het kruispunt met de Lamontstraat de Ronse Baan oprijden, maar merkte niet of te laat, dat vanuit de richting Kluisbergen een personenwagen aankwam.





De bestuurder van die auto, een man uit Zottegem, kon een botsing niet meer vermijden. Beide chauffeurs zijn overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse. Ze verkeerden niet in levensgevaar. Teams van de brandweerposten van Kluisbergen en Ronse snelden ter plaatse om de brokstukken van de betrokken auto's op te ruimen en het verkeer om te leiden. (DCRB)